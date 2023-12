Mann mit schweren Gesichtsverletzungen

Am frühen Morgen des 09.12.2023 gegen 06:30 Uhr, wurde der Polizei Wittlich eine augenscheinlich verletzte und stark blutende Person auf dem Marktplatz in Wittlich gemeldet.

Symbolbild Foto: dpa

Die Person konnte am besagten Marktplatz aufgegriffen und nach erster medizinischer Versorgung ins Krankenhaus Wittlich verbracht werden.

Der 46-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Aufgrund eines vollkommenen Gedächtnisverlustes ist die Herkunft und Ursache der schweren Verletzungen unklar. Aktuell besteht der Verdacht einer Straftat zum Nachteil des Verletzten.



Die Polizei Wittlich bittet die Bevölkerung daher um Hinweise, wer den Mann in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet Wittlich wahrgenommen hat und möglicherweise Auskunft über die Herkunft der Verletzungen geben kann. Entsprechende Hinweise können über 06571-9260 unmittelbar an die Polizei Wittlich gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell