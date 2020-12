Archivierter Artikel vom 05.09.2020, 05:01 Uhr

Am Samstag, den 22.08.2020, bemerkte ein Fahrer laute Geräusche von der Hinterachse seines Pkws, einem VW GOLF, als er von der Parkfläche vor der Gartenstraße 11 in Prüm losgefahren war.

Als er daraufhin den Pkw untersuchte, fiel ihm auf, dass alle Radmuttern des rechten Hinterrads gelöst worden waren. Durch das schnelle Bemerken der Unregelmäßigkeit, konnte ein Schaden vermieden werden. Der Pkw war vom Freitag den 21.08.2020, 21:00 Uhr bis Samstag den 22.08.2020, 07:00 Uhr auf der Parkfläche abgestellt worden. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Pkw auf der Parkfläche abgestellt wurde, war noch alles in Ordnung. Vermutlich wurden die Radmuttern in diesem Zeitraum gelöst. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstr. 82

54595 Prüm



Telefon: 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell