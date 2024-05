Lissingen: Autofahrerin verstirbt nach Kollision

Eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Gerolstein befuhr am gestrigen späten Dienstagabend die B 410 von Büdesheim in Richtung Lissingen.

Anzeige

Kurz vor der Ortslage, etwa in Höhe der Kaserne, kam sie mit ihrem PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Einsatzkräfte des DRK verbrachten die Schwerverletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort verstarb sie kurze Zeit später. Ein Notarzt und 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gerolstein und Lissingen waren ebenfalls zur Unterstützung angerückt. Ein Sachverständiger wurde zwischenzeitig beauftragt. Ein Unfallgutachten soll erstellt werden.



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun





Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell