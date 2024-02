K67, Schüller. Jünkerath (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht von Samstag, 03.02.2024, auf Sonntag, 04.02.2024, auf der K67 zwischen Schüller und Jünkerath sechs Leitpfosten herausgerissen.

Symbolbild Foto: dpa

Diese blieben teilweise auf der Fahrbahn liegen. Dies stellte eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar.



Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



