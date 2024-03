Länderübergreifende Ermittlungen nach Eigentumsdelikt

Die Polizeiinspektion Bitburg führt ein Ermittlungsverfahren nach einem Diebstahl von Werkzeugen im Wert von ca. 2500EUR aus einem Haushaltswarengeschäft am 02.11.2023 in Bitburg. Durch Aufnahmen einer Überwachungskamera ergaben sich Hinweise auf zwei tatverdächtige Personen und ein von diesen genutztes Fahrzeug.

Nach einem ersten Informationsaustausch mit dem Gemeinsamen Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit in Luxemburg konnte eine 25 Jahre alte Osteuropäerin als mutmaßliche Tatbeteiligte identifiziert werden, deren Aufenthaltsort jedoch unbekannt war. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurde durch eine Mitteilung von Europol über das BKA bekannt, dass die Täter aus Bitburg vermutlich eine gleichgelagerte Tat im November 2023 in Luxemburg begangen haben. Die Spur führte zu dem 32-jährigen Ehemann der Tatverdächtigen. Dieser konnte an Hand von Lichtbildern einer erkennungsdienstlichen Behandlung, die von der Polizei Saarland in einem anderen Verfahren veranlasst worden war, als zweiter Tatverdächtige identifiziert werden.



Derzeit dauern die Ermittlungen hinsichtlich des Aufenthaltsortes der mutmaßlichen Täter an.



