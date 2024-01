Ladendiebstahl im Drogerie Markt mit flüchtigem Pkw

Am Samstag, den 06.01.2024, kam es gegen 19:55 Uhr zu einem Ladendiebstahl im DM-Drogerie Markt in Irrel.

Zwei bislang unbekannte, ca. 35-40 Jahre alte Täterinnen haben sich im Anschluss der Tat mit einem weißen Mercedes, vermutlich A-Klasse, vom Tatort in unbekannte Richtung entfernt.

Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen oder zu den am Pkw angebrachten Kennzeichen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden: 06561-96850.



