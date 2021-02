Ladendieb wird zweimal auf frischer Tat ertappt

Am 08.02.2021 kam es gegen Nachmittag zunächst zu einem Ladendiebstahl aus einem Supermarkt in Traben.

Hierbei wurden durch einen alkoholisierten Täter zunächst diverse Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Da der Täter zudem in dem Markt randalierte, wurde ihm unter Hinzuziehung einer Streife der PI Zell ein Hausverbot erteilt. Wenige Stunden später fiel die Person schlafend in einem Linienbus auf, weshalb der Busfahrer den Rettungsdienst verständigte. Nach kurzer ärztlicher Behandlung zeigte er sich jedoch wieder wohlauf und machte sich auf den Weg davon. Allerdings ließ sich der Mann auch von seiner kurzen Ruhepause nicht beirren und entschloss sich, denselben Einkaufsmarkt nochmals aufzusuchen und dort wiederum diverse Gegenstände von geringem Wert zu entwenden. Allerdings wurde er auch hierbei ertappt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs.



