Am Montag, den 05.02.2024, findet ab ca. 18 Uhr in Prüm, auf dem dortigen Ausstellungsgelände, eine angemeldete Kundgebung lokaler Landwirte statt.

Im Vorfeld werden die Versammlungsteilnehmer mit ihren überwiegend landwirtschaftlichen Fahrzeugen aus Sinspelt, Fließem und Bleialf nach Prüm anreisen.



Von Sinspelt aus werden die Landwirte um ca. 16.30 Uhr über Neuerburg, dann weiter über Krautscheid, Lichtenborn, Lünebach und Pronsfeld nach Prüm fahren.



Von Fließem erfolgt gegen 16.30 Uhr die Anfahrt nach Prüm durch das Nimstal.



Die Wegführung von Bleialf aus erfolgt gegen 17.00 Uhr über Brandscheid und dann weiter über Watzerath unmittelbar nach Prüm.



Die Fahrzeugkonvois werden dabei polizeilich begleitet.

Durch die Versammlungsteilnehmer werden erforderliche Not- und Rettungswege freigehalten.



Die Polizei Bitburg und Prüm rät den Bürgerinnen und Bürgern, sich erneut frühzeitig auf kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen.



Die teilnehmenden Fahrzeuge werden auf den Kreis-, Land- und Bundesstraßen langsam und in Konvois fahren.

Rechnen Sie mit plötzlich auftauchenden, langsam fahrenden Fahrzeugen. Fahren Sie daher vorsichtig, passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und überholen Sie nicht oder nur dann, wenn es gefahrlos möglich ist.



Nach Beendigung der Kundgebung in Prüm werden die Landwirte ab ca. 21.00 Uhr individuell die Heimreise antreten.



