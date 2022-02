Küchenbrand in Bitburg

In der Nacht zum Freitag meldete eine beherzte Hausbewohnerin aus Bitburg gg. 04:30 einen Notfall. In einem Mehrfamilienhaus im Borenweg in Bitburg war sie, durch den Dauerbetrieb eines Rauchmelders in der Wohnung unter ihr, wach geworden.

Bitburg (ots).



In der Nacht zum Freitag meldete eine beherzte Hausbewohnerin aus Bitburg gg. 04:30 einen Notfall.

In einem Mehrfamilienhaus im Borenweg in Bitburg war sie, durch den Dauerbetrieb eines Rauchmelders in der Wohnung unter ihr, wach geworden.

Die rasch eingetroffene Funkstreife konnte sich trotz Klingeln und heftigen Klopfen an der besagten Wohnungstür nicht bemerkbar machen, so dass diese umgehend eingetreten werden musste.

Aus dem Wohnungsflur drang unmittelbar starker Rauch. Der 33-jährige Wohnungsinhaber konnte in seinem Bett, tief schlafend angetroffen und aus der Wohnung in Sicherheit gebracht werden. Der Rauchmelder über seinem Bett war zu diesem Zeitpunkt immer noch in Betrieb.

Ursache für die Rauchentwicklung waren die nicht mehr erkennbare Nachtmahlzeit in zwei Pfannen, auf dem eingeschalteten Herd, und mehrere Pizza Baguettes im Backofen, des Wohnungsinhabers.

Die Feuerwehr Bitburg war mit 17 Freiwilligen vor Ort und sorgte für die Beseitigung der Brandschäden sowie entsprechender Belüftung des Wohnhauses.

Nach Erstversorgung durch die Rettungswagenbesatzung des Deutschen Roten Kreuzes, wegen des Verdachtes einer Rauchvergiftung, kehrte der Wohnungsinhaber in seine Schlafstätte zurück.

Ein besonderer Dank gilt der 25jährige Anruferin, ohne die es sicherlich zu schlimmeren Folgen in dem Mehrparteienhaus gekommen wäre.



Rückfragen bitte an:



Hans-Jürgen Riemann

-stellv. Leiter Polizeiinspektion Bitburg-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon 06561/9685-30

Telefax 06561/9685-75

Hans-Juergen.Riemann@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell