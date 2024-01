Kontrollen und Fußstreifen

Symbolbild Foto: dpa





Gegen 12:25 Uhr kontrollierten die Beamt*innen einen 18-jährgen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun. Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der Termin zur Hauptuntersuchung des Fahrzeuges seit Juli 2023 abgelaufen war.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Am 11.01.2024 hatten die Polizeibeamt*innen mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der B 410 eingerichtet.

An der Kontrollstelle zwischen Rockeskyll und Pelm wurde die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überwacht.

Hier kam es zu drei Überschreitungen, wobei der Schnellste mit 86 km/h unterwegs war.

An der Kontrollstelle im Bereich der Ortslage von Hohenfels-Essingen wurden insgesamt neun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Tagesschnellste war mit 76km/h bei erlaubten 50km/h unterwegs.

Zudem wurde ein Verstoß wegen Nutzung des Mobiltelefons geahndet.



Am 11.01.2024 gegen 14:00 Uhr hatten die Beamten sodann eine Geschwindigkeitskontrollstelle im Bereich der B 410 an der Einmündung nach Müllenborn eingerichtet.

Hier wurden insgesamt neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eingeleitet.



Gegen 12:34 Uhr kontrollierten die Beamt*innen eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus dem Dauner Stadtgebiet, als diese als Fahrzeugführerin in der Maria-Hilf-Straße in Daun ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzte.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Am 11.01.2024 zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr nahmen sich die Polizeibeamt*innen erneut Zeit, eine Fußstreife im Gerolsteiner Stadtgebiet durchzuführen.

Hier wurde der Innenstadtbereich und der Kyllpark insbesondere bestreift.

Es ergaben sich eine Vielzahl von sehr guten Gesprächen, sowohl mit Passant*innen, als auch den Gewerbetreibenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell