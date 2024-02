Kontrollen und Einsätze im Rahmen der Karnevalsveranstaltung in Schönecken

Am Samstag, 03.02.2024, fand der gut besuchte Karnevalsumzug in Schönecken statt.

Nach dem Umzug begaben sich viele Feierlustige in das Forum im Flecken.



Durch Kräfte der Polizeiinspektion Prüm, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT), Mitarbeitende des Jugendamtes der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm sowie des Ordnungsamtes der VGV Prüm fanden im Rahmen der Veranstaltung Jugendschutzkontrollen statt.

Hierbei konnten insgesamt 12 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt werden.



Um 22:10 Uhr ereigneten sich vor dem „FIF“ mehrere wechselseitige Körperverletzungen zwischen mindestens vier beteiligten Personen. Die vor Ort anwesenden Polizeikräfte konnten die Parteien schnell trennen und weitere Streitigkeiten unterbinden.

Letztlich werden aufgrund dieser Auseinandersetzungen drei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung geführt.



Um 22:45 Uhr kam es auf dem Gelände des „FIF“ zu einer Körperverletzung durch einen 25-Jährigen zum Nachteil eines 23-Jährigen. Der Beschuldigte schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte musste aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.



Allen an den Körperverletzungen beteiligten Personen wurden Platzverweise für die Karnevalsveranstaltung sowie den Nahbereich der Veranstaltung ausgesprochen.



Durch Kräfte der Polizei Prüm und des PP ELT wurden vor, während und zum Ende der Veranstaltung Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer überprüft. Hierbei konnte die Polizei Prüm eine positive Bilanz ziehen – alle kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer waren fahrtüchtig.



Der 19 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Versicherungsschutz wurde eingeleitet.



