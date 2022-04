Kontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm anlässlich Car-Friday

Am Vormittag wurde im Bereich der Ortslage Büdesheim, B410, eine Kontrollstelle eingerichtet.

Es wurden 12 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften wurde ein Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h gemessen. Infolge der Geschwindigkeitskontrolle in Büdesheim erwartet zwei Fahrzeugführer ein Fahrverbot.

An insgesamt 6 Fahrzeugen konnten Mängel oder technische Veränderungen festgestellt werden. An einem Fahrzeug wurden technische Veränderungen vorgenommen, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.



Am Nachmittag wurde eine weitere Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Ortslage Brühlborn, B410, durchgeführt.

Hier wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften wurde ein Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h gemessen. Insgesamt drei Fahrzeugführer erwartet infolge dieser Geschwindigkeitskontrolle ein Fahrverbot.



