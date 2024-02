Bullay

Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Bullay

Am 31.01.2024 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich beim Verlassen des Bahnsteiges über die Treppen in Richtung Unterführung von einer bislang unbekannten Person von hinten gegen den Kopf geschlagen, so dass er zu Boden ging und anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.