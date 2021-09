Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bitburg (ots) Am Sonntag, den 05.09.2021 kam es gegen 06:00 Uhr in Bitburg in der Trierer Straße 46 vor dem Eingangsbereich der Kreissparkasse Bitburg-Prüm zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes.