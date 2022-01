Nohn

Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Bedrohung mit einem Luftgewehr

Am 01.01.2022 gegen 01:15 Uhr gerieten ein 17-jähriger Jugendlicher aus der VG Adenau und ein 19-jähriger junger Erwachsener aus der VG Gerolstein im Rahmen von Silvesterfeierlichkeiten in der Ortslage in Nohn miteinander in Streit.