Körperverletzung nach tätlicher Auseinandersetzung – Zeugen gesucht

Am Montag, den 14.02.2022 kam es gegen 21:15 Uhr in Bitburg auf einem Geh-/Radweg in der Nähe der Eislaufhalle Bitburg zu einem Vorfall, bei dem eine junge Frau leicht verletzt wurde.

Die Frau war fußläufig auf dem Weg unterwegs um sich mit einem Bekannten an der Eissporthalle zu treffen.

Dabei begegneten ihr zwei, ihr unbekannte und augenscheinlich alkoholisierte Männer, die die Frau ansprachen. In der Folge kam es zu einem Streit in deren Verlauf die Frau von einem der Männer mit der Hand ins Gesicht geschlagen wurde. Bevor der Vorfall weiter eskalieren konnte, schritt der zwischenzeitlich hinzugekommene Bekannte der Frau energisch ein, was zur Folge hatte, dass die beiden Männer flüchteten. Die Frau und ihr Bekannter konnten einen der beiden ca. 35-jährigen Männer näher beschreiben. Dieser sei ca. 1,78 m groß gewesen und habe eine Glatze sowie einen Vollbart gehabt.



Zeugen die den Vorfall oder die beiden Männer beobachten haben, werden gebebeten sich bei der Polizei Bitburg (06561-96850) zu melden.



