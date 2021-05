Körperverletzung in der Parkanlage „Ohling“ – Zeugen gesucht

Bereits am Montag, den 10.05.2021 ist es gegen 21:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Parkanlage „Ohling“ in Wittlich gekommen.

Der Geschädigte ist mit seinem Fahrrad durch den Park gefahren und wurde von drei unbekannten männlichen Tätern zunächst beleidigt und im Anschluss körperlich angegangen. Dabei wurde er massiv getreten und im Gesicht sowie am Bein verletzt. Der Geschädigte ist von der Tatörtlichkeit nach Hause gefahren und hat sich im Anschluss selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06571-9260 oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



