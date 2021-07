Bernkastel-Kues

Körperverletzung durch unbekannten Mann – Polizei bittet um Mithilfe

Am Mittwoch, den 21.07.2021 gegen kurz vor 19:00 Uhr kam es auf dem Spielplatz am Moselufer, im Bereich der Triniusstraße, in Bernkastel-Kues zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen.