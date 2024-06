Am Samstag, 15.06.2024, gegen 04:15 Uhr, kam es im Festzelt der Veranstaltung „Mallorca Party“ in Olzheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22 Jahre alten Mannes.

Der Geschädigte geriet zuvor mit einem 41 Jahre alten Mann in einen verbalen Streit.

Letztlich soll der Beschuldigte dem 22-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch die Schläge wurde der Geschädigte verletzt.



Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde seitens der Polizeiinspektion Prüm eingeleitet.



Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



