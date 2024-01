Körperverletzung

Am 20.01.2024 gegen 18:31 Uhr begab sich ein 45-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet zum HIT-Markt in Gerolstein.

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa





Hier geriet er mit einem bisher unbekannten Mann in Streit, welcher darin endete, dass der bisher unbekannte Täter dem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und sich anschließend entfernte.



Der Geschädigte kannte den Täter vom Vornamen und wusste, dass dieser in Gerolstein wohnhaft sei.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



