Körperverletzung

Am 05.06.2021 gegen 20:35 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Eheleuten in die Ortslage von Birresborn gerufen.





Im Laufe des Tages waren ein 73-jähriger Mann und seine 51-jährige Ehefrau in einen Beziehungsstreit geraten, welcher darin gipfelte, dass die Ehefrau mit einem hölzernen Gegenstand auf ihren Mann einschlug, welcher sie zurückstieß.



Die Frau riss ihrem Ehemann einen Haarbüschel aus und kratze ihn am Ohr.



Die Tatverdächtige wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun auf Grundlage des § 13 POG für die Dauer von 10 Tagen der Wohnung verwiesen.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



