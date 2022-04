Kinderansprecher bei Sellerich

Dieser Mann fragte das Mädchen nach ihrer Wohnanschrift und wollte es dorthin begleiten. Als dieses Mädchen dies verneinte, hielt der Mann das mitgeführte Fahrrad des Mädchens fest.

Das Mädchen konnte sich und ihr Fahrrad jedoch losreißen und ist unversehrt Zuhause angekommen. Der Mann ist fußläufig in den angrenzenden Wald geflohen.

Welche Intention der Mann hatte, ist bislang auch unbekannt.



Zeugen, die diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



