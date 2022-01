Kind wird nach Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW verletzt

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die L1 aus Auw bei Prüm kommend in Fahrtrichtung Roth bei Prüm. In einer Rechtskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Überholvorgang übersah er einen entgegenkommenden Pkw und es kam zum frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der entgegenkommende Pkw war mit einem 43-jährigen und seinem 7-jährigen Kind besetzt. Die Unfallbeteiligten sind leicht verletzt und kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe austraten, musste die Feuerwehr technische Hilfe leisten. Die Gesamtschadenshöhe dürfte ca. 90000 Euro betragen. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für etwa 2 Stunden voll gesperrt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Auw bei Prüm und Roth bei Prüm, zwei Rettungswagen und ein Notarzt des DRK und eine Streife der Polizei Prüm



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

E-Mail.: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell