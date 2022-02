Lünebach

Kennzeichendiebstahl in Lünebach

Im Zeitraum von Freitag, den 18.02.2022, 17:00 Uhr, bis Samstag, den 19.02.2022, 11:00 Uhr kam es in der Waxweilerstraße in Lünebach zum Kennzeichendiebstahl an einem Omnibus.