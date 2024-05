Kennzeichendiebstahl

Anzeige





Der PKW stand zum Tatzeitpunkt in der St.Albinus-Straße in Winterspelt, Ortsteil Elcherath.



Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Beobachtungen (Fahrzeuge und Personen) im Tatzeitraum im Bereich Winterspelt und Elcherath, werden an die Polizeiinspektion Prüm, Tel. 06551/9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell