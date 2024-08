Kellerbrand in einem Hotel

Am 20.08.24, gegen 11.09 Uhr, wurde durch Zeugen eine unklare Rauchentwicklung aus dem Keller eines Hotels in der Rissbacherstraße gemeldet.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten im Kellerbereich der Gaststätte einen Brand lokalisieren und zeitnah löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Zu der Zeit hielten sich keine Gäste in dem Gebäude auf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Traben-Trarbach und Kröv sowie das DRK und die Polizei Traben-Trarbach.



