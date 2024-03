Kelberg: Unfallverursacher flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Das Schild stand auf einer Grünfläche im Einfahrtbereich zum Bauhof des Unternehmens in der Mayener Straße. Vermutlich war der Fahrer eines Sattelzuges mit dem Auflieger dagegen gestoßen, als er diesen in der Zeit von Montag, 04.03.2024, später Nachmittag, bis Dienstag, früher Morgen, dort wenden wollte. Die Polizei Daun sucht Zeugen.



