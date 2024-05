Kelberg

Kelberg: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Die Abwesenheit eines Inhabers nutzten Einbrecher, um in dessen Wohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus in der Bergstraße befindet, einzudringen.