Kelberg – Katze durch Luftgewehrprojektil verletzt

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Eine Katzenbesitzerin stellte am Sonntagabend, 20.10.2024, an ihrer Katze fest, dass diese eine Verletzung hatte und suchte am Folgetag eine Tierarztpraxis auf, wo der Katze ein Luftgewehrprojektil entfernt wurde.