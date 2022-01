Malbergweich

Keine Gefahr durch Kinderansprecherin in Malbergweich

Am Montag, 24.01.2022 meldete der Vater eines 8 jährigen Mädchens, dass seine Tochter am Freitag, den 21.01.2022 und am Montag, den 24.01.2022, jeweils gegen 13:20 Uhr auf dem Heimweg von einer Frau aus einem Auto heraus angesprochen worden sei.