Karperich: LKW kippt beim Entladen um

Am frühen Donnerstagnachmittag wollte ein 59 Jahre alter Fahrer seinen LKW im Bereich der „Schwarzlay“ entladen.

Anzeige

Zu diesem Zweck fuhr er die Kipperbrücke nach oben. Vermutlich war das Fahrzeug im Vorfeld ungleich beladen worden, wodurch der Lastwagen bei dem Vorgang in Schieflage geriet und zur Beifahrerseite hin umschlug. Der Fahrer wurde dabei durch die Kabine geschleudert und verletzt. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Koblenzer Krankenhaus.



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

https://s.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell