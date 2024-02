Karneval – Polizei Wittlich zieht eine positive Bilanz

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa





Trotz dürftigen Wetters waren die Veranstaltungen in Wittlich-Stadt sowie in den umliegenden Gemeinden gut besucht. Die Polizeiinspektion Wittlich war insbesondere bei den größeren Fastnachtsumzügen in Wittlich, Osann-Monzel, Bengel und Dreis vor Ort präsent, um den Besuchern ein fröhliches und sicheres Feiern auf den Straßen zu ermöglichen. Dabei wurde auch ein Augenmerk auf den Jugendschutz gerichtet.

Die Polizei musste nur in einigen wenigen Fällen einschreiten. Verteilt auf alle Veranstaltungen wurden 9 Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. In Anbetracht der Vielzahl von Veranstaltungen zieht die Polizeiinspektion Wittlich daher eine positive Bilanz: während der Umzüge wurde ausgelassen, aber vor allem friedlich gefeiert.



Dazu beigetragen haben wesentlich die sehr gute Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen durch engagierte Organisatoren und viele Helfende!



Die Polizeiinspektion Wittlich bedankt sich bei allen Karnevalsjecken für das (fast ausnahmslos) friedliche Feiern und respektvolle Verhalten, auch gegenüber den Einsatzkräften!



