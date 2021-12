Kalenborn-Scheuern – Sachbeschädigung einer Motorsäge

Am 13.11.2021 habe dieser sein Stammholz auf Meterstücke abgelängt. Hierzu machte er einen Schnitt mit seiner Motorsäge, welcher als Markierung diente.



In der darauffolgenden Woche wurden durch den bislang unbekannten Täter Metall-stifte in diese Einschnitte gesteckt.



Als der Geschädigte nun dieses markierte Holz entsprechend klein schneiden wollte schnitt er mit der Motorsäge in die Metallstücke und beschädigte dadurch die Motorsägenkette.



Hinweise nimmt die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder auch die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 entgegen.



