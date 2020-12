Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 22:31 Uhr

Traben-Trarbach

Junger Mann zusammengeschlagen

Am Freitag, dem 23.10.20, gegen 17.40 Uhr wurde in Traben-Trarbach in der Moselstraße, Ecke Brückenstraße ein 21-Jähriger Mann von zwei unbekannten Personen angegriffen.