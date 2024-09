Jagdwilderei im Kurpark Prüm

Am Dienstag, 27.08.2024, etwa zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, kam es im Kurpark in Prüm zu einem Fall von Jagdwilderei.





Ein Mann mit dkl. Haaren und grob rot-kariertem Hemd (sogenanntes Holzfällerhemd) konnte eine der dort am Teich lebenden Wildgänse, die er zuvor wohl mit Haferflocken angelockt hatte, einfangen und töten, um sie dann mit einer dunklen Tasche nach Art einer Reisetasche abzutransportieren.



Mögliche Zeugen des Vorfalles, oder Personen, die einen Mann mit der Beschreibung in Tatortnähe gesehen haben, oder sonstige Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Prüm, Tel. 06551/9420, zu wenden.



