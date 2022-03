Wittlich

Illegale Spendensammler in Wittlich festgenommen

Am Dienstagnachmittag, den 22.03.2022 wird die Polizeiinspektion Wittlich über Spendensammler, die sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedrichstraße in Wittlich befinden und Personen aggressiv ansprechen würden, informiert.