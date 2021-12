Illegale Müllentsorgungen

Wie der Polizei Prüm nun mitgeteilt wurde, haben bislang unbekannte Verantwortliche, vermutlich am vergangenen Samstag/Sonntag, 04.05.12.2021, mehrere gelbe und blaue Säcke mit Hausmüll an zwei verschiedenen Örtlichkeiten rund um die Ortslage Lissendorf in unerlaubter Weise in der Natur entsorgt.

Wie der Polizei Prüm nun mitgeteilt wurde, haben bislang unbekannte Verantwortliche, vermutlich am vergangenen Samstag/Sonntag, 04./05.12.2021, mehrere gelbe und blaue Säcke mit Hausmüll an zwei verschiedenen Örtlichkeiten rund um die Ortslage

Lissendorf in unerlaubter Weise in der Natur entsorgt.



Die Polizeiinspektion Prüm erbittet nun sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 06551/942-

0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



Nochmals appelliert die Polizei in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, den Hausmüll auf ordnungsgemäße Art und Weise zu entsorgen.

Durch die Ablagerung an nicht geeigneten Stellen wird nicht nur die Landschaft verunreinigt. Auch Tiere werden

hierdurch nicht unerheblich gefährdet.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell