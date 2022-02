Illegale Müllentsorgung

Durch unbekannte Täter wurden zwischen Oktober 2021 und dem 23.02.2022 in einem Waldstück bei Lützkampen mehrere Plastikverpackungen sowie ca. 2 m³ Brand- und Bauschutt abgeladen. Weiterhin befanden sich 7 einbetonierte Zaunpfähle an der Örtlichkeit.



Der Ablageort befindet sich in Verlängerung der Straße „Im Lennchen“ in Lützkampen.



Die Polizeiinspektion Prüm erbittet nun sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 06551/942- 0 oder per

E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



