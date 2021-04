Illegale Müllablagerung im Wald

Vor Ort werden ca. 20 Müllsäcke mit Hausmüll festgestellt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher können allerdings keine gefunden werden. Während der Sachverhaltsaufnahme kann durch einen weiteren Zeugen ermittelt werden, dass die Müllsäcke an dieser Örtlichkeit bereits vor einer Woche dort gesichtet wurden. Die Polizeiinspektion Prüm erbittet nun Hinweise durch etwaige Zeugen der Ablagerung, telefonisch an die 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de . Nochmals appelliert die Polizei in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, den Hausmüll auf ordnungsgemäße Art und Weise zu entsorgen. Durch die Ablagerung an nicht geeigneten Stellen wird nicht nur die Landschaft verunreinigt. Auch Tiere des Waldes werden hierdurch nicht unerheblich gefährdet.



