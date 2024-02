illegale Müllablagerung Büdesheim Parkplatz „Auf Ellings“

Am Sonntag, 28. Januar 2024 wurde durch die Ortsgemeinde Büdesheim eine illegale Ablagerung von Müll festgesellt.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa



Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz „Auf Ellings“ an der K172 in Fahrtrichtung Birresborn.

Dort wurden verschiedene Kunststoffgegenstände wie Gartenstuhl, Eimer, Gießkanne usw. illegal entsorgt.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell