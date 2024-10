Neuerburg

Illegale Müllablagerung

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 11.10.2024 wurde die Polizei Bitburg darüber informiert, dass an einem Parkplatz der L4 in der Nähe der Ortslage Neuerburg illegal Müll abgelagert wurde.