Illegale Entsorgung von Bauschutt im Wald

Daun-Weiersbach und Schalkenmehren (ots) – Vom Forstrevier Daun wurde am 16.02.2022 gemeldet, dass in Daun-Weiersbach an der L 46 (Parkplatz 800 m vor Weiersbach, ca. 50 m rechts rein, entlang des Holscheider Bachs) und an der L 64 Gemarkung Schalkenmehren ca. 800 m hinter der Altburg Richtung Brockscheid links in der Parkeinbuchtung illegal Bauaushub abgelagert wurde.