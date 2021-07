Wittlich

Illegale Entsorgung von 2 Heizöltanks

Ereignis: Illegale Abfallentsorgung, Ablagerung von Heizöltank und weiteren Kunststoffcontainern Ort: 54574 Birresborn, Feldweg in der Wallbach zwischen Birresborn und der Gemarkungsgrenze Mürlenbach Zeit: bis zum 23.07.2021, 12.50Uhr An einem Feldweg im Distrikt Wallbach in der Gemarkung Birresborn, an der Grenze zur Ortsgemeinde Mürlenbach wurden in bisher nicht exakt bekanntem Zeitraum mehrere Kunststoffcontainer, darunter 2 aufgeschnittene Heizöltanks illegal entsorgt.