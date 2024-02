Illegale Altölentsorgung

Im Zeitraum vom 11.02.2024 – 12.02.2024 wurde bei den Altglascontainern in der Hauptstraße in Zell OT Merl ein undichter Waschmittelbehälter gefüllt mit Altöl durch eine unbekannte Person abgestellt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per E-Mail unter pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden



