Illegale Ablagerung von Altreifen Im Bereich Gondenbrett/Wascheid

Der Zeitpunkt der Ablagerung könnte bereits mehrere Monate zurückliegen.



Bereits im Oktober 2021 kam es an der K187 zu einem ähnlichen Fall, bei welchem ca. 50 Altreifen durch einen bislang unbekannten Täter illegal entsorgt wurden.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



