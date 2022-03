Dockweiler

illegale Ablagerung von Altreifen

Am 18.03.2022 wurde die Polizeiinspektion Daun darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein bisher unbekannter Verantwortlicher an der Bahnstrecke zwischen Dockweiler und Daun, in unmittelbarer Nähe zur Bahnbrücke (am Sportplatz) illegal sechs Autoreifen ablagerte.