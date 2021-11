illegale Abfallentsorgung

Vermutlich im Tagesverlauf des 25.11.2021 wurden durch einen bisher unbekannten Täter mehrere Sofa-Teile auf einem unbefestigten Wirtschaftsweg am „Wasserhäuschen“ der geschädigten Ortsgemeinde Oberehe-Stroheich entsorgt.





Das Wasserhäuschen befindet sich im Bereich oberhalb der Ortslage von Stroheich an der B 421.



Durch den unbekannten Täter musste die Örtlichkeit aufgrund der Größe der Sofa-Teile entweder mehrfach mittels eines größeren Fahrzeuges oder mit einem Fahrzeug mit Anhänger angefahren sein worden.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



