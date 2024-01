illegale Abfallbeseitigung

Wie die Polizeiinspektion Daun bereits am 13.01.2024 berichtete: Am 12.01.2024 gegen 15:30 Uhr wurden im Bereich eines Feldwegs zwischen Lirstal und Oberelz mehrere entsorgte Fahrzeugteile, mehrere schriftliche Unterlagen und Kartons (Verpackungsmaterial) von scheinbar neuwertig gelieferten Fahrzeugteilen gefunden.

Ein bisher unbekannter Täter hatte diese hier im Wald illegal entsorgt.



Nunmehr hatte ein bisher unbekannter Täter erneut ähnliche Gegenstände im Bereich der L 95 zwischen Lirstal und Laubach illegal entsorgt.

Hier wurden die Gegenstände nunmehr am 26.01.2024 festgestellt.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



