Hühner illegal entsorgt

Die Fundstelle befindet sich Waldgebiet Biesdorf, Distrikt „An der Fleißbach“.



Aufgrund von Zeugenaussagen kann davon ausgegangen werden, dass die Hühner zwischen dem Samstag, 01.05.2021, 16:00 Uhr und dem Sonntag, 02.05.2021, 12:00 Uhr, abgelegt worden sind.



Die Örtlichkeit befindet sich rechtsseitig der Landesstraße 3 in Richtung

Bollendorf.



In der Vergangenheit kam es bereits in umliegenden Gebieten zu ähnlichen Sachverhalten.



Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Telefon 06561-96850.



Rückfragen bitte an:



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell