Holzplatte auf Autobahn wird Verkehrsteilnehmer zum Verhängnis

Ebenfalls am Nachmittag des 15.06.2024 befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die BAB 1 aus Richtung AS Gerolstein kommend in Fahrtrichtung Daun.

Anzeige



Auf Höhe der Liesertalbrücke lag auf der rechten Fahrspur eine dunkle Holzplatte, die aufgrund der farblichen Beschaffenheit schwer zu erkennen war.

Die Platte wurde durch den vorliegenden Wind aufgewirbelt und schlug frontal auf dem PKW ein.

Der PKW wurde im Frontbereich stark beschädigt.

Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.



Zeugen in dieser Sache oder auch der Verlierer der Platte werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-9626- 0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell